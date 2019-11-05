В ДТП пострадали два пешехода, не имевшие при себе светоотражателей

Первый инцидент имел место в 7.05 у здания номер 8 по улице Кулгу, где автомобиль Chrysler Voyager, которым управлял 57-летний мужчина, наехал на шедшего в темной одежде и без светоотражателя 18-летнего молодого человека.

Вторая авария произошла в 17.13 у дома номер 4 по улице Креэнгольми. Автомобиль Renault Clio с 36-летней женщиной за рулем сбила переходившего дорогу по пешеходному переходу 76-летнего мужчину, на одежде которого не было отражателя.