Вт, 5.11.2019
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Олимпийский чемпион из России умер oт неизлечимой болезни

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Олимпийский чемпион-1996 по гимнастике Дмитрий Василенко скончался на 44-м году жизни.

Об этом сообщил четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

«Прощай друг! Спасибо за все. Димы больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье. Теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», – написал Немов.

Василенко выиграл золото Атланты-1996 в командном многоборье. Также он брал серебро и бронзу чемпионатов мира.

В 2008 году у спортсмена диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), из-за которого спортсмена полностью парализовало.

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