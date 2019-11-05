Олимпийский чемпион из России умер oт неизлечимой болезни

Об этом сообщил четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.
«Прощай друг! Спасибо за все. Димы больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье. Теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», – написал Немов.
Василенко выиграл золото Атланты-1996 в командном многоборье. Также он брал серебро и бронзу чемпионатов мира.
В 2008 году у спортсмена диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), из-за которого спортсмена полностью парализовало.