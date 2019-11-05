Вт, 5.11.2019
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  • 47 неприятностей: WADA передала допинговые дела россисйких спортсменов в международные федерации

47 неприятностей: WADA передала допинговые дела россисйких спортсменов в международные федерации

Президент Крэйг Риди

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило 47 допинговых дел российских спортсменов в международные спортивные федерации, передает Sports.ru.

Эти дела основаны на данных московской антидопинговой лаборатории, которых не коснулись предполагаемые изменения в 2019 году.

Теперь международные спортивные организации должны рассмотреть дела и наказать виновных в случае необходимости.

Также в WADA сообщили, что независимая комиссия по соответствию представила новые данные по изменению базы московской лаборатории на заседании исполнительного комитета организации.

B WADA заявили, что окончательное решение по российскому вопросу должно наступить до 31 декабря, то есть до того момента, как нынешний руководитель организации, Крэйг Риди, сложит свои полномочия.

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