Взорвавшаяся под ногами солдата-срочника граната отправила офицера на скамью подсудимых

«Я не хочу, чтобы он сел в тюрьму», - произнес с грустью со скамьи свидетелей 20-летний Ларс, жизнь которого трагическим образом изменилась весной прошлого года. Он украдкой посмотрел в сторону сидевшего на скамье подсудимых действующего военнослужащего Райланда Каска (45).

Каск является офицером безопасности. В апреле прошлого года он должен был следить за безопасностью во время учений на центральном полигоне в Куусалу. Но затем раздался взрыв, изменивший их жизнь.

В тот день на полигоне было множество гранат от 40-миллиметрового ручного гранатомета, которые не взорвались во время предыдущих учений. Это стало возможным потому, что почва в этом месте мшистая и болотистая. При ударе о землю Некоторые гранаты просто не взрываются. Обычно подобные гранаты находят и обезвреживают, но, к сожалению, их не всегда удается найти.

Поскольку в данном случае речь идет о жизнях людей, цена ошибки очень высока.

Теперь Каску грозит уголовное наказание. Прокурор Тоомас Томберг обвиняет его в халатности на рабочем месте. В случае обвинительного приговора подсудимому грозит до двух лет тюремного заключения.

По данному делу прокуратура считает пострадавшими всех, кто 23 апреля находился на полигоне. Всего шесть человек.

По словам прокурора, офицер безопасности должен был отдать распоряжение осмотреть местность, но этого не было сделано. Несмотря на то, что всегда есть опасность, что в данном месте могут быть неразорвавшиеся гранаты, известно, что офицер не обозначил границы участка, по которому можно перемещаться.

«Офицер поверхностно выполнял служебные обязанности. Деятельность Каска привела к серьезным последствиям. Жизням людей угрожала опасность. Один солдат-срочник пострадал», - заявил прокурор.

Сейчас пострадавший при взрыве Ларс уже может ходить, но бегать трусцой или прыгать он не в состоянии. Для человека, который раньше играл на хорошем уровне в баскетбол, полученное в результате взрыва повреждение стало сильным ударом судьбы.