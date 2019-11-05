Вт, 5.11.2019
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  • Руководство партии "Отечество" против досрочного освобождения госизменника Хермана Симма

Руководство партии "Отечество" против досрочного освобождения госизменника Хермана Симма

Херман Симм.

ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

Правление входящей в правительственную коалицию партии "Отечество" считает неприемлемым возможное условно-досрочное освобождение из тюрьмы осужденного за государственную измену Хермана Симма, пишет Rus.ERR.

Во вторник, 5 ноября, правление "Отечества", в которое входит 21 политик, в том числе три министра, опубликовало заявление, в котором решительно осудило возможное условно-досрочное освобождение Симма.

"Обстоятельства и характеристики, которые в случае большинства преступников могут служить основанием для досрочного освобождения, не должны игнорироваться в случае государственной измены, поскольку в таких случаях ни поведение преступника, ни низкий риск последующих правонарушений не могут служить основанием для смягчения приговора", - говорится в заявлении.

"Госизмена - это преступление, в целом наносящее ущерб всем ценностям, на которых основаны эстонское государство и общество, а досрочное освобождение такого преступника недопустимо подрывает чувство справедливости в обществе в целом", - подчеркивают члены правления "Отечества".

Заявление было опубликовано за месяц до того, как Тартуский уездный суд должен будет принять решение по ходатайству об УДО Хермана Симма.

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