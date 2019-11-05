Руководство партии "Отечество" против досрочного освобождения госизменника Хермана Симма

Во вторник, 5 ноября, правление "Отечества", в которое входит 21 политик, в том числе три министра, опубликовало заявление, в котором решительно осудило возможное условно-досрочное освобождение Симма.

"Обстоятельства и характеристики, которые в случае большинства преступников могут служить основанием для досрочного освобождения, не должны игнорироваться в случае государственной измены, поскольку в таких случаях ни поведение преступника, ни низкий риск последующих правонарушений не могут служить основанием для смягчения приговора", - говорится в заявлении.

"Госизмена - это преступление, в целом наносящее ущерб всем ценностям, на которых основаны эстонское государство и общество, а досрочное освобождение такого преступника недопустимо подрывает чувство справедливости в обществе в целом", - подчеркивают члены правления "Отечества".