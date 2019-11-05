Евгений Малкин отличился в первом после травмы матче

Евгений Малкин набрал первое очко после возвращения на лед после травмы. Форвард "Питтсбурга" ассистировал Брайану Расту, который сравнял счет в матче 3:3. "Пингвины" явно проспали начало матча с "Бостоном", пропустив три шайбы, однако затем четырежды за 15 минут поразили ворота "Медведей". Сделав счет 3:4 к 39-й минуте, "Пингивины" снова впали в спячку и сначала Тори Крюг сровнял счет, а затем Маршанд и Бержерон принесли хозяевам на последних минутах игры победу 6:4.