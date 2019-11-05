Евгений Малкин отличился в первом после травмы матче

Минувшей ночью в регулярном первенстве НХЛ состоялись четыре матча.
Евгений Малкин набрал первое очко после возвращения на лед после травмы. Форвард "Питтсбурга" ассистировал Брайану Расту, который сравнял счет в матче 3:3. "Пингвины" явно проспали начало матча с "Бостоном", пропустив три шайбы, однако затем четырежды за 15 минут поразили ворота "Медведей". Сделав счет 3:4 к 39-й минуте, "Пингивины" снова впали в спячку и сначала Тори Крюг сровнял счет, а затем Маршанд и Бержерон принесли хозяевам на последних минутах игры победу 6:4.
"Оттава" увезла из Нью-Йорка победу 6:2, двумя очками в матче отметился бывший игрок "Рейнджеров" Владислав Наместников. В 11 матчах за "Оттаву" у Наместникова девять (5+4) очков. Свой шестой гол в сезоне в этом матче забил Артемий Панарин из "Рейнджерс". На счету Панарина в сезоне 12 очков (6+6).
Результаты остальных встреч:
"Детройт" 1:6 "Нэшвилл"
"Эдмонтон" 2:3 "Аризона"