"Нафтогаз" требует от "Газпрома" пересмотреть действующий тариф на транзит газа

В недавнем иске, направленном в Стокгольмский арбитражный суд, украинская компания "Нафтогаз" потребовала от российского "Газпрома" пересмотреть действующий тариф на транзит газа в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года. Об этом в ночь на вторник, 5 ноября, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
В соцсети Facebook Витренко написал, что право Украины пересмотреть условия тарифа предусмотрено в самом контракте, а предыдущий арбитраж не рассматривал этот вопрос по существу, пишет DW.com.
Требования "Нафтогаза" к "Газпрому"
По данным украинского менеджера, по сравнению с 2009 годом, когда был подписан договор с "Газпромом", порядок формирования тарифов существенно изменился, из-за чего действующий тариф сегодня не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке. В качестве компенсации за потери от разницы тарифов (действующего и пересмотренного) "Нафтогаз" требует от "Газпрома" 11,8 млрд долларов "плюс проценты", говорится в сообщении.
Требования "Нафтогаза" изложены в иске , о котором Юрий Витренко сообщил еще 2 ноября. По его словам, это стало "защитным" шагом украинской компании после того, как в апреле 2018 года "Газпром" подал иск в Стокгольмский арбитраж.
Сколько "Газпром" должен "Нафтогазу"
В сентябре на трехсторонней встрече между Россией, Украиной и ЕС Москва заявила о необходимости до подписания нового контракта с Киевом заключить мировое соглашение по решению Стокгольмского арбитражного суда, согласно которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.
В конце октября президент РФ Владимир Путин призвал обнулить судебные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза", связанные с урегулированием проблемы долга и контрактами на транзит и поставку газа в Европу через территорию Украины. Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года.