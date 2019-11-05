"Нафтогаз" требует от "Газпрома" пересмотреть действующий тариф на транзит газа

В соцсети Facebook Витренко написал, что право Украины пересмотреть условия тарифа предусмотрено в самом контракте, а предыдущий арбитраж не рассматривал этот вопрос по существу, пишет DW.com.

Требования "Нафтогаза" к "Газпрому"

По данным украинского менеджера, по сравнению с 2009 годом, когда был подписан договор с "Газпромом", порядок формирования тарифов существенно изменился, из-за чего действующий тариф сегодня не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке. В качестве компенсации за потери от разницы тарифов (действующего и пересмотренного) "Нафтогаз" требует от "Газпрома" 11,8 млрд долларов "плюс проценты", говорится в сообщении.

Требования "Нафтогаза" изложены в иске , о котором Юрий Витренко сообщил еще 2 ноября. По его словам, это стало "защитным" шагом украинской компании после того, как в апреле 2018 года "Газпром" подал иск в Стокгольмский арбитраж.

Сколько "Газпром" должен "Нафтогазу"

В сентябре на трехсторонней встрече между Россией, Украиной и ЕС Москва заявила о необходимости до подписания нового контракта с Киевом заключить мировое соглашение по решению Стокгольмского арбитражного суда, согласно которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.