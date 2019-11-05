Видео: Евгения Медведева представила новый показательный номер

Новый показательный номер двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой поставлен на песню Билли Айлиш I dont wanna be you anymore ("Я больше не хочу быть тобой").
Поставил программу хореограф Джои Расселл.
Летом под другой трек Билли Айлиш – Bad Guy – каталась олимпийская чемпионка Алина Загитова. Показательный номер ей поставил Даниил Глейхенгауз, которого потом обвинила в плагиате американская танцовщица Джоджо Гомес.
Сама Медведева говорила, что Bad Guy – ее любимая песня.