Индрек Тедер: лекарства могли бы продавать и в обычных магазинах

"Простым решением было бы, если бы существовала четкая конкуренция и обычные магазины имели бы право продавать лекарства", - заявил Тедер во вторник, 5 ноября, в интервью утренней программе Vikerraadio, сообщает Rus.ERR .

По его словам, лекарства можно было бы также получать в больницах и у врачей, которые, безусловно, могут консультировать пациентов по поводу медицинских препаратов. Это создало бы конкуренцию, в который участвовали бы и провизоры, добавил Тедер.