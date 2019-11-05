Индрек Тедер: лекарства могли бы продавать и в обычных магазинах

Бывший канцлер юстиции Индрек Тедер не верит, что нынешняя аптечная реформа принесет серьезные изменения.
"Простым решением было бы, если бы существовала четкая конкуренция и обычные магазины имели бы право продавать лекарства", - заявил Тедер во вторник, 5 ноября, в интервью утренней программе Vikerraadio, сообщает Rus.ERR.
По его словам, лекарства можно было бы также получать в больницах и у врачей, которые, безусловно, могут консультировать пациентов по поводу медицинских препаратов. Это создало бы конкуренцию, в который участвовали бы и провизоры, добавил Тедер.
Бывшей канцлер юстиции считает, что запланированная сейчас реформа аптек не приведет к серьезным изменениям, а лоббирование нынешних игроков рынка предотвратит радикальные изменения.