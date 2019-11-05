Вт, 5.11.2019
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Индрек Тедер: лекарства могли бы продавать и в обычных магазинах

Индрек Тедер.

ФОТО: Andres Haabu / Postimees

Бывший канцлер юстиции Индрек Тедер не верит, что нынешняя аптечная реформа принесет серьезные изменения.

"Простым решением было бы, если бы существовала четкая конкуренция и обычные магазины имели бы право продавать лекарства", - заявил Тедер во вторник, 5 ноября, в интервью утренней программе Vikerraadio, сообщает Rus.ERR.

По его словам, лекарства можно было бы также получать в больницах и у врачей, которые, безусловно, могут консультировать пациентов по поводу медицинских препаратов. Это создало бы конкуренцию, в который участвовали бы и провизоры, добавил Тедер.

Бывшей канцлер юстиции считает, что запланированная сейчас реформа аптек не приведет к серьезным изменениям, а лоббирование нынешних игроков рынка предотвратит радикальные изменения.

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