Вт, 5.11.2019
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Его жизнь и здоровье могут быть в опасности: в Маарду пропал 15-летний Станислав

Станислав.

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Маарду 15-летнего Станислава.

Станислав ушел из дома вчера около 9:00, и его местонахождение неизвестно. Мобильный телефон мальчика выключен.

Его рост 180 см, он крепкого телосложения, у него короткие темные волосы. На нем был черный дождевик, бордовые брюки и серые кроссовки.

Его жизнь и здоровье могут быть в опасности. Он может находиться как в Маарду, так и в Таллинне и в Нарве. 

Всех, кто знает, где может находиться Станислав, или видел его, просим позвонить на номер 112.

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