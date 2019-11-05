Его жизнь и здоровье могут быть в опасности: в Маарду пропал 15-летний Станислав

Станислав ушел из дома вчера около 9:00, и его местонахождение неизвестно. Мобильный телефон мальчика выключен.

Его рост 180 см, он крепкого телосложения, у него короткие темные волосы. На нем был черный дождевик, бордовые брюки и серые кроссовки.

Его жизнь и здоровье могут быть в опасности. Он может находиться как в Маарду, так и в Таллинне и в Нарве.