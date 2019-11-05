Таллинн принимает Балтийский кубок по хоккею, сборная Эстонии удивила новичком команды

В составе сборной Эстонии к турниру готовятся 25 игроков. В их числе и единственный легионер из клуба первой пятерки европейских чемпионатов, финской "Ювяскюля", Роберт Рооба, а также игрок австрийского "Клагенфурта", ранее не выступавший за сборную Эстонии, силовой форвард Сийм Лийвик.