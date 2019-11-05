Вт, 5.11.2019
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Таллинн принимает Балтийский кубок по хоккею, сборная Эстонии удивила новичком команды

Сборная Эстонии по хоккею

ФОТО: Mihkel Maripuu

В ближайшие выходные в таллиннском ледовом холле "Тондираба" состоится Балтийский кубок по хоккею, в котором кроме сборной Эстонии примут участие еще пять европейских сборных.

В составе сборной Эстонии к турниру готовятся 25 игроков. В их числе и единственный легионер из клуба первой пятерки европейских чемпионатов, финской "Ювяскюля", Роберт Рооба, а также игрок австрийского "Клагенфурта", ранее не выступавший за сборную Эстонии, силовой форвард Сийм Лийвик.

Соперниками нашей команды станут команды Украины и Литвы. В параллельной группе сыграют команды Латвии, Румынии и молодежная сборная Казахстана.

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