Таллинн принимает Балтийский кубок по хоккею, сборная Эстонии удивила новичком команды

В ближайшие выходные в таллиннском ледовом холле "Тондираба" состоится Балтийский кубок по хоккею, в котором кроме сборной Эстонии примут участие еще пять европейских сборных.
В составе сборной Эстонии к турниру готовятся 25 игроков. В их числе и единственный легионер из клуба первой пятерки европейских чемпионатов, финской "Ювяскюля", Роберт Рооба, а также игрок австрийского "Клагенфурта", ранее не выступавший за сборную Эстонии, силовой форвард Сийм Лийвик.
Соперниками нашей команды станут команды Украины и Литвы. В параллельной группе сыграют команды Латвии, Румынии и молодежная сборная Казахстана.