Министр: не каждое столкновение в семье, способное перерасти в физическое, является насилием

Вчера министр по делам народонаселения Рийна Сольман («Отечество») пришла поговорить о семейной политике с женщинами, находящимися на последних месяцах беременности. В числе прочего Сольман сообщила находящимся в Пельгулиннаском роддоме и женской консультации матерям радостную новость о том, что уже на этой неделе должна быть решена проблема тех, кто рожает в конце года.

Однако изменение закона не является единственной темой, на которую пришла поговорить Сольман в роддом. Она рассказала женщинам и о тех проблемах, которыми она собирается заниматься в области политики семьи и народонаселения. Но если планы, как помочь семьям в покупке жилья или продление времени отпуска при рождении двух детей подряд, оказались бальзамом на душу, то разговоры о семейном насилии заставили женских врачей вмешаться в речь министра.

Семейное насилие вызвало ссору

«Часто путают понятия семейного насилия и семейной ссоры, но не каждое столкновение, которое может перерасти в физическое, является семейным насилием», - сказала министр.

После этих слов в разговор вмешалась заведующая женской клиникой Ляэне-Таллиннской центральной больницы Пирет Веэру и сказала, что если есть физическое воздействие, то в любом случае речь идет о семейном насилии: «Так что, если ссора перерастает в физическое столкновение, это больше не семейная ссора, а насилие. И это больше не является внутрисемейным делом, здесь государство и общество обязаны вмешаться».

Сольман объяснила, что ее мысль заключается в том, что первое слишком эмоциональное столкновение не обязательно должно перерасти в семейное насилие, в случае которого требуется помощь. Для того чтобы семья сохранялась, по ее словам, важно, чтобы люди умели друг с другом общаться, но это не всегда получается.

«Люди ведут себя, как умеют. Есть же определенные возможности, как сосуществовать по-дружески, особенно, когда есть дети. Тогда придется жить вместе ради счастья и благополучия детей», - сказала министр и добавила, что государство могло бы значительно больше предлагать парам поддержку в виде программ семейной терапии. «Семейное насилие характеризуется, прежде всего, системностью», - сказала Сольман и добавила, что это означает ситуацию, при которой одна сторона теми или иными способами пытается душевно или физически подмять под себя другую сторону и установить свою власть. А в случае семейной ссоры, по словам Сольман, стороны равны, и конфликт возникает на почве конкретной ситуации, поскольку ни одна из сторон не в состоянии справиться со своими эмоциями. Министр считает, что важно делать разницу между семейной ссорой и семейным насилием, чтобы найти правильный способ помощи.

«В случае семейной ссоры могут помочь семейные консультации и семейная терапия. В случае семейного насилия нужно, конечно, вмешиваться, разумно и осторожно выбирая методы этого вмешательства, чтобы не навредить находящейся на более слабой позиции стороне», - добавила она.

А проблема с подоходным налогом у женщин, рожающих в конце года, как заверила Сольман, решена: «В четверг в правительство поступит законопроект, в котором я, министр финансов и другие специалисты предложили, как навести порядок с компенсацией по родам, чтобы в будущем году не возникало дополнительных негативных обязательств».

Postimees несколько раз писал о том, что отправляющиеся в конце года в декрет женщины оказываются в неравном положении из-за Закона о подоходном налоге, поскольку должны доплачивать подоходный налог. Поскольку рожающих в другое время женщин дополнительный подоходный налог не касается, это является явным неравенством.