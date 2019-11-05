Власти США пообещали в ближайшее время начать выдачу американским компаниям лицензий на торговлю с Huawei

При этом Росс добавил, что пока лицензию на продажу Huawei своей продукции не получила ни одна американская компания. В общей сложности в Министерство торговли поступило 260 таких заявок, что превзошло ожидания властей, пишет Newsru.com .

Росс не назвал компании, которые подали заявки, но уточнил, что власти намерены одобрить многие, но не все из них. Вероятно, среди этих компаний есть и Google – ранее из-за санкций компания вынуждена была лишить своих сервисов новые смартфоны Huawei.

Напомним, в мае Министерство торговли США внесло Huawei и 70 связанных с ней компаний в список, пребывание в котором означает запрет на получение оборудования и технологий от американских компаний без особого разрешения властей США. Из-за этого о приостановке партнерских отношений с Huawei объявили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и Xilinx. СМИ и эксперты заговорили о серьезном ударе по бизнесу Huawei, но 21 мая Министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию сроком на три месяца. Эта лицензия позволяет компании закупать оборудование у американских производителей, обновлять софт на смартфонах и обеспечивать работу своего телекоммуникационного оборудования. 19 августа стало известно, что американские власти продлили срок действия этой лицензии до середины ноября, но одновременно внесли в черный список еще 46 связанных с Huawei компаний.