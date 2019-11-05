Власти США пообещали в ближайшее время начать выдачу американским компаниям лицензий на торговлю с Huawei

Министерство торговли США очень скоро начнет выдачу американским компаниям лицензий на ведение дел с китайской компанией Huawei, против которой американские власти ранее ввели санкции, ударившие по бизнесу Huawei. Об этом заявил в интервью Bloomberg глава ведомства Уилбур Росс.
При этом Росс добавил, что пока лицензию на продажу Huawei своей продукции не получила ни одна американская компания. В общей сложности в Министерство торговли поступило 260 таких заявок, что превзошло ожидания властей, пишет Newsru.com.
Росс не назвал компании, которые подали заявки, но уточнил, что власти намерены одобрить многие, но не все из них. Вероятно, среди этих компаний есть и Google – ранее из-за санкций компания вынуждена была лишить своих сервисов новые смартфоны Huawei.
Напомним, в мае Министерство торговли США внесло Huawei и 70 связанных с ней компаний в список, пребывание в котором означает запрет на получение оборудования и технологий от американских компаний без особого разрешения властей США. Из-за этого о приостановке партнерских отношений с Huawei объявили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и Xilinx. СМИ и эксперты заговорили о серьезном ударе по бизнесу Huawei, но 21 мая Министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию сроком на три месяца. Эта лицензия позволяет компании закупать оборудование у американских производителей, обновлять софт на смартфонах и обеспечивать работу своего телекоммуникационного оборудования. 19 августа стало известно, что американские власти продлили срок действия этой лицензии до середины ноября, но одновременно внесли в черный список еще 46 связанных с Huawei компаний.