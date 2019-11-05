Приключения Екатерины Великой. Третий сезон

Это далеко не единственный исторический ляп.

Павел Петрович в сериале настолько наивен, что верит (правда. недолго), что Пугачев – его воскресший отец. Державин (Данила Дунаев) и его приятель Блудов (Семен Лопатин) внедряются в качестве лазутчиков в лагерь Пугачева. (К сожалению о таком сногсшибательном подвиге великого пиита екатеринской эпохи история умолчала!). Наконец, анахронизмов полным-полно. Григорий Орлов ( Сергей Марин) уже в 1774 году оказывается сошедшим с ума и впавшим в детство. (На самом деле это произошло в 1782 году, когда умерла горячо любимая им жена Катенька, которая в сериале присутствует вполне живой и здоровой.)

Наконец, юный Денис Фонвизин (Кузьма Сапрыкин), вначале тоже либеральствовавший, но последовавший совету графа Панина бросить политику и посвятить себя драматургии, уже в 1774 году ставит в придворном театре свою комедию «Недоросль» (написанную в 1782 году), причем Софью играет очаровательная фрейлина Нелидова, фаворитка Павла Петровича (в сериале над их отношениями висит целомудренный покров тайны). Позвольте, а где тогда «Бригадир»? Где восторженный отклик Потемкина: «Умри, Денис, лучше не напишешь!» ? Хотя тот Потемкин, которого сыграл Яглыч, вряд ли смог бы оценить комедию! И т.д.

На закуску – трогательная мелодрама

Батальных сцен в сериале нет: наверно, бюджет не позволил. Действие вяло катится к финалу, но под конец зрителя, сумевшего заставить себя просмотреть первые 13 серий, в трех заключительных ждет награда. История княжны Таракановой становится кульминацией картины.

До того эта линия ничем не выделялась из общей невнятицы. Согласно современным веяниям, акцент делался на то, что самозванка (Ангелина Стречина) – продукт польской интриги (которую олицетворяли бывший Великий гетман Литвы Казимир Огинский и его юный племянник Михал Огинский, будущий автор «Полонеза»), а также происков иностранных держав. Проискам, разумеется, было уделено заметное место, западные державы и Турцию науськивали, и, кажется, Пугачева поддерживали (хотя эта линия так и не осталась завершенной, ибо очень уж фантастична) – одним словом, делали все, чтобы навредить России.

Но с появлением Алексея Орлова все менялось. Самозванка и граф Чесменский влюблялись друг в друга (искренне!), течение картины становилось динамичнее – возможно, потому, что к сценаристу Алиеву добавились еще двое: Андрей Иванов и Иван Заваруев. Их вмешательством, возможно, объясняется то, что создатели фильма наконец вспомнили, что братья и друзья называли графа Чесменского Алехан – до этого прозвище не употреблялось.

Вокруг трогательной love story было накручено черт знает что, сценаристы уже не считали себя скованными путами истории: злодеи (естественно, по заказу иностранных держав) нападали на Алексея Орлова и наносили ему смертельные раны; граф умер бы, но тут самозванка бежала к графу Калиостро, вовремя выдвинувшемуся, как рояль в кустах. Тот спасал жизнь Орлову и… Но тут негодяй Разумовский, которого авторы приплели к этой истории (Екатерина велела ему наблюдать за Орловым, чтобы тот не наделал глупостей) брал все в свои руки, и история княжны Таракановой заканчивалась, как и положено, трагически.