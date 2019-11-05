Вт, 5.11.2019
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Направлявшийся в Таллинн поезд сбил дикое животное

Elron. Фото иллюстративное.

ФОТО: Gerthrud Grents

Пассажирский состав Вильянди-Таллинн во вторник утром сбил дикое животное, которое погибло.

Животное выбежало на пути перед шедшим на полной скорости поездом Elron около 7.10.

Машинист сообщил о происшествии диспетчеру Elron. Он смотрел ходовую часть поезда и примерно через пять минут продолжил рейс.

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