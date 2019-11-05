Направлявшийся в Таллинн поезд сбил дикое животное

Rus.Postimees.ee112Направлявшийся в Таллинн поезд сбил дикое животное 5 ноября 2019, 9:57Направлявшийся в Таллинн поезд сбил дикое животноеBNS Elron. Фото иллюстративное.ФОТО: Gerthrud GrentsПассажирский состав Вильянди-Таллинн во вторник утром сбил дикое животное, которое погибло.Животное выбежало на пути перед шедшим на полной скорости поездом Elron около 7.10.Машинист сообщил о происшествии диспетчеру Elron. Он смотрел ходовую часть поезда и примерно через пять минут продолжил рейс. Elronживотноемашинистпоезд