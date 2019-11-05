Клаван в сборную не приедет, дефицит защитников ликвидирует давно не игравший Яагер

Сборная Эстонии проведет на следующей неделe заключительные поединки в 2019 году.
В Запорожье, 14-го ноября, наша команда сыграет товарищеский матч с командой Украины, а 19-го числа отборочный матч Евро-2020 с командой Голландии.
В составе нашей команды по сравнению с октябрьскими встречами произошли изменения: не приедет в сборную капитан Рагнар Клаван, зато вместо него вызван числящийся в таллиннской "Флоре", но не выходивший на поле более года Энар Яагер. У 35-летнего Яагера на счету 126 матчей за сборную, однако возраст и длительный простой, поставили болельщиков в недоумение - действительно ли в Эстонии кончились защитники чтобы вызывать игрока-ветерана?
На этот раз в сборную не были вызваны Мадис Вихманн, Власий Синявский, Мяртен Кууск и Рауно Саппинен. Травмированного вратаря Михкеля Аксалу заменит вратарь "Транса" Марко Меэритс.