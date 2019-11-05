Клаван в сборную не приедет, дефицит защитников ликвидирует давно не игравший Яагер

В составе нашей команды по сравнению с октябрьскими встречами произошли изменения: не приедет в сборную капитан Рагнар Клаван, зато вместо него вызван числящийся в таллиннской "Флоре", но не выходивший на поле более года Энар Яагер. У 35-летнего Яагера на счету 126 матчей за сборную, однако возраст и длительный простой, поставили болельщиков в недоумение - действительно ли в Эстонии кончились защитники чтобы вызывать игрока-ветерана?