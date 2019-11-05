На свалке мусорного короля Ида-Вирумаа царит настоящий бардак

Более 98 процентов фирмы Ekovir OÜ, которая осуществляет перевозку отходов в нескольких местах по всей Эстонии и управляет свалкой Уйкала в волости Тойла, принадлежит супруге Николая Осипенко, именуемого королем коммунального бизнеса Ида-Вирумаа, - Наталье Осипенко.

При более пристальном рассмотрении открывается ужасающая картина ведения дел на свалке Уйкала: например, за последние пять лет там произошло более десяти пожаров.

Николай Осипенко известен своими многочисленными играми в кошки-мышки с прокуратурой. Так, находившиеся под его контролем фирмы были удалены из коммерческого регистра или поменяли названия. Таким нехитрым трюком Осипенко отвел свои предприятия из-под огня, оставив прокуратуру с носом. И хотя подобная лазейка в законе уже давно известно, государство до сих пор не приняло никаких действий в сторону решения этой проблемы.