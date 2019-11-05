Вт, 5.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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В Риге вандалы написали на дереве большими буквами "Крым – это Россия"

ФОТО: twitter.com/sandraveinberga/

На дереве в Этнографическом музее в Риге появилась надпись "Крым это Россия", пишет Rus.TVNET.

Фотографию этого опубликовала в своем Twitter-аккаунте исследователь в области медиа и связей с общественностью, ассоциированный профессор RISEBA Сандра Вейнберга.

"Текст в музее природы. В Риге. Нужно убрать эту грубость", - подписала снимок Вейнберга. 

"Не стоит ли лучше присматривать за своей территорией?" - обратилась женщина непосредственно к руководству музея.

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