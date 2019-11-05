Фото: полиция выявила гигантскую сеть по продаже наркотиков среди молодых людей, задержаны восемь человек

Собранные в ходе начатого в июле этого года уголовного производства улики указывают на то, что в закрытой группе, созданной в мессенджере Telegram, продавали различные наркотические вещества, в том числе экстази, MDMA (метилендиоксиметамфетамин), марихуану, амфетамин и кокаин. В эту группу входило более 200 человек, и, по данным полиции, среди них были и несовершеннолетние.

Наркотики продавались в разном объеме, но в основном по паре грамм. На данный момент полицейские задержали восемь человек в возрасте от 17 до 28 лет, из них четверо ранее наказывались за совершение виновных деяний, связанных с наркотиками.

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, чтобы быть принятым в закрытую группу, требовалась рекомендация члена этой группы.

«До того, как продать наркотик, продавец встречался лично с покупателем хотя бы один раз, чтобы убедиться в серьезности его намерений», – рассказал капитан полиции Райт Пикаро.

По словам Пикаро, большая часть жизни молодежи и их общения, а с этим и запрещенная деятельность, перекочевали в интернет.

«Это первое подобное уголовное производство, в котором мы выявили настолько большую сеть по продаже наркотиков среди молодых людей, которые не являются между собой друзьями или знакомыми. Этих людей объединяло желание продать и купить наркотики. Молодежи кажется, что заполучить наркотики в интернете все проще. Поэтому под пристальным вниманием полиции не только уличные дилеры, но и происходящее в интернете и социальных сетях», – добавил Пикаро.

По ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры сейчас взяты под стражу три молодых человека, которые являлись основными поставщиками и продавцами.

«Один из них создал эту закрытую группу, двое других были основными поставщиками. Целью прокуратуры не является наказание употребляющих наркотики людей, но однозначно с осуждением мы относимся к лицам, для которых продажа наркотиков стала источником дохода. Практика показывает, что наркодилеры не могут отказаться от легкой прибыли и поэтому ходатайствовать об их взятии под стражу является обычной практикой», – сказал окружной прокурор Райго Аас.

Также полиция устанавливает личность молодого человека, подозреваемого в продаже наркотиков в этой группе. Если кто-то узнает молодого человека, изображенного на фото, просим сообщить информацию на автоответчик Пыхьяской префектуры или по э-почте pohja.narkovihje@list.politsei.ee.