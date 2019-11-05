Полиция выявила гигантскую сеть по продаже наркотиков среди молодых людей, задержаны восемь человек

Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали восемь человек, в том числе одного несовершеннолетнего, которых подозревают в продаже наркотических веществ в закрытой группе в мессенджере Telegram.
Собранные в ходе начатого в июле этого года уголовного производства улики указывают на то, что в закрытой группе, созданной в мессенджере Telegram, продавали различные наркотические вещества, в том числе экстази, MDMA (метилендиоксиметамфетамин), марихуану, амфетамин и кокаин. В эту группу входило более 200 человек, и, по данным полиции, среди них были и несовершеннолетние.
Наркотики продавались в разном объеме, но в основном - по паре граммов. На данный момент полицейские задержали восемь человек в возрасте от 17 до 28 лет, из них четверо ранее наказывались за совершение виновных деяний, связанных с наркотиками.
По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, чтобы быть принятым в закрытую группу, требовалась рекомендация члена этой группы.
«До того, как продать наркотик, продавец встречался лично с покупателем хотя бы один раз, чтобы убедиться в серьезности его намерений», – рассказал капитан полиции Райт Пикаро.
По словам Пикаро, большая часть жизни молодежи и их общения, а с этим и запрещенная деятельность, перекочевали в интернет.
«Это первое подобное уголовное производство, в котором мы выявили настолько большую сеть по продаже наркотиков среди молодых людей, которые не являются друзьями или даже знакомыми. Этих людей объединяло желание продать и купить наркотики. Молодежи кажется, что заполучить наркотики в интернете становится все проще. Поэтому под пристальным вниманием полиции - не только уличные дилеры, но и происходящее в интернете и социальных сетях», – добавил Пикаро.
По ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры сейчас взяты под стражу три молодых человека, которые являлись основными поставщиками и продавцами.
«Один из них создал эту закрытую группу, двое других были основными поставщиками. Целью прокуратуры не является наказание употребляющих наркотики людей, но мы однозначно осуждаем тех, для кого продажа наркотиков стала источником дохода. Практика показывает, что наркодилеры не могут отказаться от легкой прибыли и поэтому ходатайствовать об их взятии под стражу является обычной практикой», – сказал окружной прокурор Райго Аас.