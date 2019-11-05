Ученые из 13 стран обсудят в Таллинне, как искать и изучать захоронения жертв коммунистического террора

В то же время в мире вспоминают большевистский переворот 1917 года, который привел к образованию насильственной коммунистической диктатуры в России.

На конференции будут обсуждаться вопросы поиска, изучения, юридического статуса и памяти массовых захоронений жертв террора коммунистических режимов.

Конференция начнется 6 ноября в 9:30 в Музее кино (Пирита теэ, 64, Таллинн) и продлится два дня. Откроет ее министр юстиции Эстонии Райво Аэг.

Большая часть докладов затронет произошедшее в СССР и странах сферы его влияния, однако проблемы и других стран, освободившихся от коммунистического террора, достаточно схожи. Поэтому речь пойдет и об исследованиях мест коммунистического террора в Камбодже и Испании.

Выступят ученые из Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Словении, Камбоджи, Испании и США.

По словам члена правления Эстонского института исторической памяти Меэлиса Марипуу, преступные режимы по всему миру всегда старались заметать следы своих преступлений и скрывать места захоронения их жертв. «Международное сотрудничество важно не только из-за пользы обмена практическим опытом работы, но и позволяет привлечь внимание международной общественности к тому факту, что память о миллионах жертв преступлений коммунистических режимов должна стать частью общественного сознания», - заявил Марипуу.

Руководитель Санкт-Петербургского центра «Мемориал» Ирина Флиге надеется, что конференция станет первым шагом в выработке общих механизмов международной координации. «В перспективе мы хотим создать постоянно действующий международный Координационный совет по некрополистике террора, который будет, среди прочего, обеспечивать обмен информацией, а также разработает предложения по общим форматам паспортизации захоронений и введет сводный реестр захоронений», – сказала Ирина Флиге.