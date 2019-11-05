На кону более 100 000 евро: точку в споре между центристами и комиссией поставит Госсуд

Придется ли Центристской партии заплатить в государственную казну 110 100 евро, которые Комиссия по надзору за финансированием партий расценивает как запрещенные пожертвования, теперь предстоит решить Государственному суду, пишет Rus.ERR.
Ранее Центристская партия проиграла спор комиссии как в административном, так и в окружном судах, но во вторник, 5 ноября, высший судебный орган Эстонии принял в производство ее кассационную жалобу.
В феврале 2017 года комиссия сделала Центристской партии предписание, в котором требовала перевести в госбюджет полученные анонимно, а потому считающиеся запрещенными пожертвования в размере 110 100 евро.
"Началом для производства послужил избыток наличных средств в отчетах за 2014 финансовый год партии, а в ходе производства выявили неясные обстоятельства при обращении наличных денег, что также подтвердил заказанный комиссией внеочередной аудит", - значилось в сообщении комиссии.
В декабре 2017 года Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу Центристской партии, которая оспорила предписание комиссии, а 4 апреля апелляцию партии отклонил и Таллиннский окружной суд, но партия подала на это решение кассацию, которую через полгода принял к рассмотрению Госсуд.