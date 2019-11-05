Фото: фасад офисного здания в Таллинне покроется живыми растениями

Член правления фирмы Hepsor Хенри Лакс сказал, что офисное здание Grüne действительно можно считать офисным зданием с энергосбережением класса A+. «Инновационные технологические решения нового здания сохраняют окружающую среду, контролируют расходы на обслуживание офиса и помогают создать лучшую рабочую среду для сотрудников», - заверил Лакс.

Для обогрева и охлаждения помещений Grüne используется земляное отопление, интеллектуальные датчики регулируют распределение и хранение тепла через межэтажные потолочные перегородки, а вентиляция, включающаяся по необходимости, сохраняет воздух свежим, а людей делает бодрыми.

ФОТО: Grüne maja

Дождевая вода также собирается и перерабатывается, а солнечные панели на крыше здания снижают расходы на электроэнергию. Для освещения во внутренних помещениях используются только умные и экономичные светодиодные решения.

Здание расположено рядом с велосипедной дорожкой Хааберсти-Мустамяэ и имеет все необходимое оборудование для поездок на работу на велосипеде: крытую и открытую стоянки для велосипедов, а также прачечную и душевую.

«Растения, растущие вдоль двойного фасада, делают здание буквально зеленым, а со временем внешний вид дома станет все более эффектным и многослойным», - добавил Лакс.

ФОТО: Grüne maja