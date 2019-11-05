Фото: фасад офисного здания в Таллинне покроется живыми растениями

Девелоперская компания Hepsor строит возле Таллиннского зоопарка экологичное офисное здание Grüne, которое, в дополнение к ряду передовых экологически чистых решений, будет снаружи украшено живыми вьющимися растениями.
Член правления фирмы Hepsor Хенри Лакс сказал, что офисное здание Grüne действительно можно считать офисным зданием с энергосбережением класса A+. «Инновационные технологические решения нового здания сохраняют окружающую среду, контролируют расходы на обслуживание офиса и помогают создать лучшую рабочую среду для сотрудников», - заверил Лакс.
Для обогрева и охлаждения помещений Grüne используется земляное отопление, интеллектуальные датчики регулируют распределение и хранение тепла через межэтажные потолочные перегородки, а вентиляция, включающаяся по необходимости, сохраняет воздух свежим, а людей делает бодрыми.
Дождевая вода также собирается и перерабатывается, а солнечные панели на крыше здания снижают расходы на электроэнергию. Для освещения во внутренних помещениях используются только умные и экономичные светодиодные решения.
Здание расположено рядом с велосипедной дорожкой Хааберсти-Мустамяэ и имеет все необходимое оборудование для поездок на работу на велосипеде: крытую и открытую стоянки для велосипедов, а также прачечную и душевую.
«Растения, растущие вдоль двойного фасада, делают здание буквально зеленым, а со временем внешний вид дома станет все более эффектным и многослойным», - добавил Лакс.
Экологичное четырехэтажное офисное здание Grüne имеет общую площадь 4 600 м2. Здание спроектировано архитектурным бюро Molumba, строит его Mitt & Perlebach. Девелопер – Hepsor.