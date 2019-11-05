В адвокатских бюро Эстонии все чаще стали проводить обыски: под угрозой и адвокаты, и клиенты

«Исключительные случаи, когда обыск адвокатского бюро или адвоката и прочие нарушения адвокатской тайны вроде изъятия документов и носителей данных, наблюдения за общением между адвокатом и клиентом в порядке слежки и тому подобного оправданы, должны регулироваться крайне строго и четко и адвокатура видит в этом плане проблемы в действующем праве и практике делопроизводства», – сказал BNS глава адвокатуры, присяжный адвокат Яанус Техвер.

«Короче говоря, защита конфиденциальности данных, доверенных клиентами адвокатам, нуждается в самых сильных гарантиях и адвокатура намерена обратиться к законодателям с предложениями в этой области», – сказал он.

По словам Техвера, адвокатура столь же серьезно относится к случаям, когда адвокаты подозреваются или обвиняются в преступлении.

«Если адвокат в собственных интересах или интересах клиента совершил преступление, он не может в своей деятельности опираться на гарантии адвокатской профессии, в том числе неприкосновенность адвокатского бюро. Все действия, в которых адвокат обвиняется и которые позволяют предъявить ему подозрение в преступлении и провести обыск в адвокатском бюро, привлекают усиленное внимание со стороны правления и суда чести адвокатуры. Если адвокат осужден в порядке уголовного делопроизводства, его дальнейшая деятельность в качестве адвоката исключена», – сказал Техвер.

Напомним, что в рамках расследования дела о коррупции в отношении судьи Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк в четверг, 31 октября, полиция задержала известного присяжного адвоката Олева Куклане. Также сотрудники КаПо провели обыск в его адвокатском бюро Kuklane & Partnerid в центре Таллинна.

Присяжный адвокат Дмитрий Школяр сказал BNS, что ему бы не хотелось верить, что произошедшие на прошлой неделе задержание судьи и адвоката и обыск адвокатского бюро являются тенденцией.

«В данном случае ситуация иная, она существенно отличается от того, что произошло при обыске бюро Силлара в прошлом году. Адвокат Свен Силлар не был подозреваемым, во время обыска в его бюро он защищал клиента в рамках уголовного дела. Со стороны сложилось впечатление, что государство превысило границы и таким образом оказывало воздействие на адвоката», – отметил Школяр и добавил, что реакция на этот инцидент была крайне резкой, на эту темы высказались адвокаты, председатель адвокатуры, спикер Рийгикогу и депутаты Рийгикогу.

«В данном случае ситуация другая, сам адвокат подозревается в преступлении, что еще не означает, что он является адвокатом и будет признан виновным в преступлении. Общеизвестно, что адвокат пользуется гарантиями профессии, поэтому обыск адвокатского бюро, обыск адвоката, подслушивание, скрытая слежка, связанный с профессиональной деятельностью адвоката допрос – запрещены», – сказал он.

Школяр отметил, что этот запрет не является абсолютным и обыск можно оправдать в исключительном порядке, предусмотренном конституцией или Пенитенциарным кодексом, например, если адвокат связан с преступлением.