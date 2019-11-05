«Золотая жила»: в Турции задержали сестру ликвидированного главаря ИГ вместе с семьей

«Расмия Авад была захвачена <...> близ населенного пункта Азаз. Мы надеемся узнать от сестры аль-Багдади ценные сведения о внутреннем функционировании ИГ», - сообщил чиновник. Вместе с Расмией Авад были ее муж, невестка и пятеро детей, передает NEWSru.

Турецкие власти подозревают Авад в связях с ИГ и называют ее задержание «золотой жилой» для разведывательных служб, так как ее показания могут помочь лучше разобраться в структуре террористической организации и привести к арестам лидеров ИГ, остающихся на свободе. «То, что она знает об ИГ, может значительно расширить наше представление о группировке и помочь нам поймать больше плохих парней», - сказал чиновник. Напомним, местонахождение главаря ИГ раскрыла его бывшая жена.

5 ноября руководитель отдела по связям с общественностью при президенте Турции Фахреттин Альтун подтвердил факт ареста Расмии Авад, передает NEWSru.co.il.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации главы ИГ аль-Багдади в Сирии. По его словам, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось «быстро и точно идентифицировать». 31 октября Минобороны США обнародовало подробности и видео операции по ликвидации аль-Багдади, а также раскрыло ее основные детали.

Операция американского спецподразделения Delta началась 26 октября в полночь по местному времени, когда с аэродрома в иракском Эрбиле взлетели восемь вертолетов Apache и CH-47 Chinook, на борту которых находились бойцы Delta. За убежищем аль-Багдади у населенного пункта Бариша (провинция Идлиб, северо-запад Сирии) велось постоянное наблюдение со спутников и беспилотных самолетов. Достигнув цели, вертолеты Apache и ударные БПЛА нанесли несколько ударов по целям около Бариши и продолжали обстрел, обеспечивая возможность безопасной посадки для транспортных вертолетов CH-47 Chinook.

Находившимся внутри здания людям было предложено сдаться. Получив отказ, бойцы Delta взорвали стены. 11 человек удалось вывести из здания. Сам Абу Бакр аль-Багдади попытался скрыться через туннель с двумя 12-летними детьми. В итоге он взорвал себя вместе с детьми, приведя в действие детонатор на «поясе смертника». Анализ ДНК с абсолютной точностью подтвердил факт уничтожения главаря ИГ. Вероятность того, что останки не его, составляет 1 к 104 септиллионам (число с 24 нулями). Всего на месте были уничтожены шестеро членов ИГ: четыре женщины и двое мужчин, включая аль-Багдади.