Вт, 5.11.2019
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  • Финансовая комиссия обсудит с заинтересованными группами вопросы пенсионной реформы

Финансовая комиссия обсудит с заинтересованными группами вопросы пенсионной реформы

Кошелек.

ФОТО: Peeter Kümmel

Финансовая комиссия Рийгикогу пригласила на намеченное на вторник заседание представителей заинтересованных групп, чтобы обсудить с ними планируемую пенсионную реформу, передала пресс-служба Рийгикогу.

Председатель комиссии Айвар Кокк отметил, что Министерство финансов направило проект закона о планируемой реформе на согласование. В связи с этим необходимо заслушать позиции разных сторон по различным аспектам проведения реформы.

«Направленный на согласование законопроект позволяет принять различные решения по средствам второй пенсионной ступени. Документ предусматривает гибкие решения. Кроме того, люди смогут сами решать – продолжать ли копить средства во второй ступени пенсионного фонда или инвестировать самостоятельно», – сказал Кокк. Он добавил, что финансовая комиссия открыта к предложениям, которые сделают реформу более эффективной.

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