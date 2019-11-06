Ср, 6.11.2019
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Студия Postimees: где грань между насилием и ссорой в семье?
13:30

Недавние высказывания министра народонаселения о семейном насилии, которое, по ее словам, нередко путают с обычной ссорой, вызвали удивление среди медиков и будущих матерей.

Поговорим об этом в студии с журналистом Натальей Сааль, много лет руководившей женским журналом «Яна». Смотрите интервью в 13:30!

  • Где грань между насилием и ссорой в семье? 
  • Нужно ли разделять эти явления? Насколько уместны рекомендации министра?  
  • У нас стало модным бороться с подобными проблемами путем создания программ, в частности, с помощью программы семейной терапии. Есть ли от этого толк?
  • Не происходит ли утраты семейных ценностей? Может ли это влиять на рост насилия?
  • Насилие – это личное дело семьи?
  • Следует ли государству вмешиваться в семейные конфликты? И когда?
  • Должны ли женщины терпеть агрессию в семье? И доколе?

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