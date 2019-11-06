Студия Postimees: где грань между насилием и ссорой в семье?
Недавние высказывания министра народонаселения о семейном насилии, которое, по ее словам, нередко путают с обычной ссорой, вызвали удивление среди медиков и будущих матерей.
Поговорим об этом в студии с журналистом Натальей Сааль, много лет руководившей женским журналом «Яна». Смотрите интервью в 13:30!
- Где грань между насилием и ссорой в семье?
- Нужно ли разделять эти явления? Насколько уместны рекомендации министра?
- У нас стало модным бороться с подобными проблемами путем создания программ, в частности, с помощью программы семейной терапии. Есть ли от этого толк?
- Не происходит ли утраты семейных ценностей? Может ли это влиять на рост насилия?
- Насилие – это личное дело семьи?
- Следует ли государству вмешиваться в семейные конфликты? И когда?
- Должны ли женщины терпеть агрессию в семье? И доколе?