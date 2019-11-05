Одна подпись – и вы можете остаться без дома

Все началось в ноябре 2016 года, когда была оформлена генеральная доверенность на имя помощницы одной очень пожилой одинокой дамы. Подписывая доверенность, пожилая дама имела в виду, что от ее имени будут оплачиваться счета в интернет-банке. Однако нотариус заверил генеральную доверенность, о содержании и юридических последствиях которой старая дама не имела понятия.

Не прошло и недели после подписания генеральной доверенности, как так называемая "помощница" взяла ипотечный кредит под залог недвижимости своей подопечной, причем договор был заверен у того же нотариуса. Сегодня кредитное обязательство составляет почти 60 000 евро. Поскольку взносы по кредиту не выплачивались, кредитор угрожает выставить дом, который был оформлен в качестве залога, на аукцион.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Мерике Роозилехт, нотариус нарушил свою обязанность, так как не установил действительного желания старой женщины и не убедился в ее намерении подписать генеральную доверенность.

«На основании генеральной доверенности помощница получила кредит на принадлежащую ей фирму, а ведь нотариус должен был убедиться, что старушка в курсе происходящего! Все это привело к ситуации, когда человек в преклонном возрасте может остаться без жилья, поскольку коммерческая организация, собственницей которой являлась представитель, кредит не вернула, и кредитор начал исполнительное производство в целях удовлетворения обеспеченного ипотекой требования. Сейчас неуплаченный остаток кредита составляет порядка 60 000 евро», - сказала Роозилехт.

Роозилехт будет представлять обманутую даму на судебном заседании, которое состоится в ноябре. «Наша цель – через суд признать недопустимым принудительное исполнительное производство, в ходе которого должны продавать дом старого человека. По моей оценке, представитель пожилой дамы действовала не в соответствии с инструкциями своей доверительницы и заключила договор ипотеки обманным путем, не сообщив об этом той, кого она представляла.

Оформление ипотеки на недвижимость пожилой дамы явно противоречит интересам владельца недвижимости. Кредитодатель как вторая сторона сделки должен был знать или по меньшей мере предполагать, что представитель превышает полномочия, так как ни за что нельзя поверить, что человек, которому на момент получения кредита был 91 год, хочет гарантировать своей недвижимостью кредит компании, о которой и представления не имеет», - добавила Роозилехт.

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Выдача генеральной доверенности может повлечь за собой тяжелые последствия, так как согласно общему принципу, сделка, совершенная представителем, действует в отношении представляемого им человека (принципала) точно так же, как если бы сделку совершил сам представляемый. Большую роль в этом играют нотариусы, которые должны установить правовые последствия генеральной доверенности и сопутствующие им риски. В данном случае этого либо не было сделано, либо сделано с недостаточным прилежанием.

На основании генеральной доверенности представитель может от имени принципала брать кредит, оформлять ипотеку на недвижимость, он имеет доступ к банковскому счету, может создавать коммерческие организации от имени принципала и т.д. О таких сделках принципал может узнать, только когда начато исполнительное производство для востребования долгов, как это произошло в данном случае. И тогда есть опасность остаться без собственного дома и необоснованно впасть в долговое рабство. Доверенность должна быть конкретной, и по ее содержанию должно быть видно, для каких целей она выдана. Перед тем, как подписать доверенность, убедитесь в ее содержании и обязательно попросите у нотариуса разъяснить правовые последствия доверенности и сопутствующие ей риски.

Заверяя сделку, нотариус должен выяснить желания участников сделки, записать их корректным юридическим языком, проверить данные по надежным общедоступным реестрам, разъяснить участникам сделки значение и юридические последствия сделки, а также позаботиться о том, чтобы не пострадали права и интересы неискушенного в юридических вопросах лица.