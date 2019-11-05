Лихой маневр водителя автобуса перевернул жизнь пассажирки с ног на голову

Живущая в тартуском районе Аннелийнн Эне Кюннап в четверть восьмого утра последней субботы октября вошла на остановке «Гимназия Аннелинна» в автобус номер «два», чтобы отправиться в центр города. Из-за чрезмерно лихого стиля вождения водителя автобуса поездка закончилась для нее настолько серьезной травмой головы, что теперь ей очень долго придется находиться вне работы и учебы в университете, пишет Tartu Postimees.
Кюннап помнит, что сидела в автобусе недалеко от задней двери у окна, спиной к направлению движения. Она только начала укладывать кошелек в рюкзак, когда произошло ДТП: «Добравшийся уже до круговой развязки на пересечении Бульвара Каунасе и улицы Яама водитель так лихо вошел в поворот, что я, в прямом смысле слова, как на катапульте вылетела со своего сидения и влетела лицом в основание для сидений в другом конце автобуса, на котором была еще и металлическая штанга. Сама я подняться быстро не смогла, но два человека поставили меня на ноги, и я вернулась на свое место. Автобус ехал дальше без остановок».
Болезненное исключение
Кюннап не смогла сразу отправиться в отделение неотложной помощи, поскольку ее работа в Тартуском центре душевного здоровья требует, чтобы в восемь часов утра она раздала пациентам лекарства. В ЭМО она попала только в девять часов. Там у нее диагностировали ушиб лба и поверхностные повреждения лица, а позже у семейного врача сюда добавилось еще и общее сотрясение мозга. Всю эту неделю она вынуждена лежать, мучаясь от постоянной головной боли. Когда она поднимается на ноги, начинается тошнота и потеря равновесия.
«Как долго мне придется пробыть на больничном, сейчас никто не может прогнозировать. Ясно, что я надолго стала неработоспособной», - отметила Кюннап. Также ей по причинам здоровья придется взять академический отпуск в Тартуском университете, поскольку состояние не позволяет ей и, находясь дома в постели, заниматься учебой.
Таким образом, попытка водителя слишком лихо войти в поворот привела к очень серьезным последствиям для Кюннап, причем, по ее словам, подобные маневры на этом круговом перекрестке – это настолько обычное дело, что в последнее время она вообще старалась избегать посадки в автобус на остановке «Гимназия Аннелинна», в автобусы она теперь садится на улице Калда, или у магазина «Кивилинна».
В этот раз она сделала исключение, что и привело к таким болезненным последствиям.
«Ладно бы я стояла, ладно бы держалась за поручень. Но, поскольку я сидела, я никак не могла предположить, что секундное отвлечение, чтобы положить кошелек в сумку, приведет к тому, что я вылечу с сиденья», - признала Кюннап.
Письмо в городскую управу
О случившемся в автобусе она написала в службу организации движения городской управы только через неделю, поскольку раньше была просто не в состоянии этого сделать. Ответивший Кюннап руководитель службы Мартин Нелис отметил, что через них можно выяснить, кто сидел в то утро за рулем автобуса, после чего она сможет обратиться в полицию. Только так можно дать делу официальный ход и ходатайствовать через Фонд дорожного страхования о выплате компенсации.
Нелис отметил, что в последние годы пассажиры все чаще падают в городских автобусах, как в Тарту, так и в Таллинне: «Почему это так, сказать невозможно. Может быть, за этим стоит то, что автобусы стали лучше, а потому стало возможно совершать более резкие маневры, а может быть водители и все движение стали более нервными».
Он много раз слышал, что маневры автобусов могли бы быть более плавными: «В июле в Тарту пришел новый перевозчик, может быть водители еще не в курсе всех нюансов, как автобусы себя ведут, и каких маневров нужно скорее избегать. Но в итоге именно водитель является тем человеком, который отвечает за безопасность поездки».
Для улучшения ситуации, по словам Нелиса, можно было бы подумать о том, чтобы принять распространенное в Великобритании решение, когда на задней части автобуса написан призыв: если видите, что водитель ведет себя на дороге нехорошо, сообщите об этом по номеру телефона: «Почему бы не сделать то же самое в Тарту, может быть это мотивирует водителя ездить осторожнее».
КОММЕНТАРИЙ
Лаури Потсепп, член правления Эстонского фонда дорожного страхования
Если человек упадет в автобусе в результате аварии или неожиданного резкого маневра автобуса, то возникший из-за этого ущерб компенсирует страховщик виновника происшествия. При компенсации ущерба также учитывается и собственная роль пострадавшего: при падении в автобусе имеет значение, держался ли человек за поручень.
Предпочтением при получении компенсации является то, чтобы происшествие было задокументировано. Таким образом, сразу после падения нужно оповестить водителя о случившемся. Каждый должен сам побеспокоиться о своей безопасности, и если это возможно, например, в рейсовых автобусах нужно всегда пристегиваться ремнем безопасности. В городском транспорте желательно по возможности найти себе сидящее место, а если свободных мест нет, крепко держаться за поручни или сиденья.
К сожалению, падения в автобусах стали обыденностью. К счастью, обычно речь идет о легких происшествиях, когда не возникает ущерба, но требований о возмещении расходов на лечение и недополученную зарплату в год поступают все же сотни.