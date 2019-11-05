Лихой маневр водителя автобуса перевернул жизнь пассажирки с ног на голову

Нелис отметил, что в последние годы пассажиры все чаще падают в городских автобусах, как в Тарту, так и в Таллинне: «Почему это так, сказать невозможно. Может быть, за этим стоит то, что автобусы стали лучше, а потому стало возможно совершать более резкие маневры, а может быть водители и все движение стали более нервными».

Он много раз слышал, что маневры автобусов могли бы быть более плавными: «В июле в Тарту пришел новый перевозчик, может быть водители еще не в курсе всех нюансов, как автобусы себя ведут, и каких маневров нужно скорее избегать. Но в итоге именно водитель является тем человеком, который отвечает за безопасность поездки».

Для улучшения ситуации, по словам Нелиса, можно было бы подумать о том, чтобы принять распространенное в Великобритании решение, когда на задней части автобуса написан призыв: если видите, что водитель ведет себя на дороге нехорошо, сообщите об этом по номеру телефона: «Почему бы не сделать то же самое в Тарту, может быть это мотивирует водителя ездить осторожнее».

КОММЕНТАРИЙ

Лаури Потсепп. ФОТО: Фото: Тоомас Хуйк

Лаури Потсепп, член правления Эстонского фонда дорожного страхования

Если человек упадет в автобусе в результате аварии или неожиданного резкого маневра автобуса, то возникший из-за этого ущерб компенсирует страховщик виновника происшествия. При компенсации ущерба также учитывается и собственная роль пострадавшего: при падении в автобусе имеет значение, держался ли человек за поручень.

Предпочтением при получении компенсации является то, чтобы происшествие было задокументировано. Таким образом, сразу после падения нужно оповестить водителя о случившемся. Каждый должен сам побеспокоиться о своей безопасности, и если это возможно, например, в рейсовых автобусах нужно всегда пристегиваться ремнем безопасности. В городском транспорте желательно по возможности найти себе сидящее место, а если свободных мест нет, крепко держаться за поручни или сиденья.

К сожалению, падения в автобусах стали обыденностью. К счастью, обычно речь идет о легких происшествиях, когда не возникает ущерба, но требований о возмещении расходов на лечение и недополученную зарплату в год поступают все же сотни.