Справедливость восторжествовала: рожающие в конце года не будут доплачивать государству

«На сегодняшний день доход получивших пособие по рождению ребенка женщин в конце года увеличивается на несколько зарплат за несколько месяцев, что в свою очередь уменьшает их необлагаемый налогом доход. Такая ситуация, конечно, несправедливая по отношению к рожающим в конце года, и теперь это решают в ускоренном порядке», – сказал Хельме.

Подробнее об этом проблеме можно читать материале Rus.Postimees здесь.

В результате изменений в законе, люди, получившие пособие по рождению ребенка или сокращению в последнем квартале, получат возможность перенести часть своего пособия на следующий год для налогооблажения.

К примеру, если человек получает в декабре пособие по сокращению за два месяца, то в целях налогооблажения он может перевести сумму выплаты за один месяц на следующий год. То же действует и касательно пособия по рождению ребенка. Таким образом, платить налоги с этих пособий можно будет так, словно их получили не за раз, а в течение нескольких месяцев.

В последнем квартале 2018 года было 2204 получателей пособия по рождению. В среднем размер пособия по рождению ребенка от Больничной кассы в 2018 году за 140 дней составил 5518 евро.

Изменение вступает в силу задним числом с 1 января 2018. Чтобы отложить налогооблажение пособия необходимо подать декларацию о доходах для физических лиц и отметить, что часть пособия будет перенесена для налогооблажения на следующий год.