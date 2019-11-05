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Критикуемую систему видео-рефери в футболе ждут изменения

Soccer Football - Premier League - Everton v Tottenham Hotspur - Goodison Park, Liverpool, Britain - November 3, 2019 General view as the big screen shows a pending VAR decision regarding a penalty REUTERS/Andrew Yates EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

ФОТО: ANDREW YATES/REUTERS

Руководство английской Премьер-лиги планирует изменить подход к использованию системы видеоповторов, передает Sports.ru.

На следующей неделе состоится встреча представителей клубов, на которой будет обсуждаться возможное улучшение работы ВАР. В частности, существует вариант, при котором тренеры получат право на запрос видеоповтора, как в других видах спорта (например, волейболе).

При этом, по данным The Telegraph, пока что непонятно, насколько радикальными будут изменения. Так, часть из опрошенных руководителей клубов настаивает на введении запросов, один человек даже высказал идею о приостановлении системы на время ее усовершенствования.

Лига не против изменить подход, однако выскажется против опроса о приостановке работы ВАР, а также не поддержит идею о трех тренерских запросах, поскольку полагает, что таким образом будут тянуть время.

Вероятно, будут внесены изменения в гайдлайн, которые приведут к тому, что главные арбитры будут чаще использовать экраны у поля, чем они это делают сейчас. 

Кроме того, АПЛ в ближайшее время проведет собрание тренеров клубов из Северной Англии в Манчестере. Ранее лига провела собрание для тренеров клубов из Южной Англии в Лондоне. Его посетили 10 человек.

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