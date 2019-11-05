Вт, 5.11.2019
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Баруто приглашает отцов заниматься спортом

Баруто (слева) после победного поединка.

ФОТО: МАТЧ

В воскресенье с началом в 12.00 в Таллиннском спортивном холле пройдет Спортивный День отца в Кесклинне под руководством известного борца сумо Баруто, Кайдо Хёвельсонa, собщает пресс-служба управы Кесклинна.

«В нашем районе стало доброй традицией приглашать отцов и матерей в этот день заниматься вместе с детьми спортом. Известный бывший сумоист Баруто научит детей и взрослых упражнениям, а также расскажет о Японии и своем спортивном опыте», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет. 

Вместе с отцами дети смогут пройти в Таллиннском спортхолле девять пунктов. Многократный чемпион Эстонии Ардо Арусаар, занявший на Олимпиаде в Лондоне 8-е место, продемонстрирует базовые приемы борьбы, мастерская лего-роботов поможет развить творческие способности, пройдут соревнования на большом батуте и увлекательной полосе препятствий, можно будет поиграть мягкими мячами и выучить совместный танец, которым завершится мероприятие. Вход на День отца для всех свободный. 

«Надеемся, что такие мероприятие мотивируют семьи заниматься спортом вместе не только в праздники, но и каждый день», - добавил Свет. 

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