Баруто приглашает отцов заниматься спортом

«В нашем районе стало доброй традицией приглашать отцов и матерей в этот день заниматься вместе с детьми спортом. Известный бывший сумоист Баруто научит детей и взрослых упражнениям, а также расскажет о Японии и своем спортивном опыте», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Вместе с отцами дети смогут пройти в Таллиннском спортхолле девять пунктов. Многократный чемпион Эстонии Ардо Арусаар, занявший на Олимпиаде в Лондоне 8-е место, продемонстрирует базовые приемы борьбы, мастерская лего-роботов поможет развить творческие способности, пройдут соревнования на большом батуте и увлекательной полосе препятствий, можно будет поиграть мягкими мячами и выучить совместный танец, которым завершится мероприятие. Вход на День отца для всех свободный.