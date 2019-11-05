Фото: красивая квартира в только что реновированном доме

Эта уютная трехкомнатная квартира, находящаяся на первом этаже, полна света и необычных интерьерных решений.

ФОТО: City24

Обставленная элегантной и современной мебелью и продуманно украшенная аксессуарами, эта квартира практически безупречна благодаря качеству ремонта и безукоризненному дизайну интерьеров. В квартире площадью 76,4 квадратных метров находятся большая открытая гостиная, две спальни, кухня, прихожая и душевая с баней.

ФОТО: City24

Также в квартире установлены новая бытовая техника, вместительные встроенные шкафы, новая система охранной сигнализации. Камин придает уют. Также в квартиру ведет отдельный вход, что тоже имеет значение.

ФОТО: City24

В квартире есть большой балкон, кладовка в подвале и парковочное место в гараже под домом. Квартира находится в центре города на тихой улице. В огороженном дворе - детская площадка.

ФОТО: City24