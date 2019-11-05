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Трехкратный чемпион Эстонии завершает спортивную карьеру

Tarmo Neemelo naaseb Paide Linnameeskonda.

ФОТО: Heiki Laan

37-летний нападающий "Пайде" Тармо Неэмело, как сообщает официальный сайт "Пайде", решил повесить по окончании сезона бутсы на гвоздь.

Неэмело трижды выигрывал чемпиоант Эстонии в составе ТФМК, "Левадии" и "Калью". Переквалифицировавшийся из защитников в нападающие футболист стал в 2005 году лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии, забив 41 гол. За сборную Эстонии Неэмело провел 21 матч и забил один гол.

"Я играл на профессиональном уровне около 20 лет, да и возраст дает о себе знать - пояснил Неэмело решение завершить спортивную карьеру - Я рад, что завершаю карьеру там же, где и начал, в клубе из родного Пайде".

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