Трехкратный чемпион Эстонии завершает спортивную карьеру

Неэмело трижды выигрывал чемпиоант Эстонии в составе ТФМК, "Левадии" и "Калью". Переквалифицировавшийся из защитников в нападающие футболист стал в 2005 году лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии, забив 41 гол. За сборную Эстонии Неэмело провел 21 матч и забил один гол.

"Я играл на профессиональном уровне около 20 лет, да и возраст дает о себе знать - пояснил Неэмело решение завершить спортивную карьеру - Я рад, что завершаю карьеру там же, где и начал, в клубе из родного Пайде".