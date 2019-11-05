Строительная фирма объяснила обрушение навеса на автовокзале в Йыхви ошибками в проекте

После несчастного случая на производстве 8 октября, когда при обрушении строящегося навеса пострадали двое рабочих, Йыхвиская волостная управа начала государственную надзорную процедуру, запросив проектную документацию на строительство навеса у подрядчика и организации, осуществляющей технический надзор заказчика. В запросе отмечается, что в павильоне ожидания автовокзала будут оказываться предназначенные для общественности услуги, и речь идет о существенном общественном интересе, пишет Rus.ERR .

«В качестве разъяснения можно сказать, что одна и, по моему мнению, единственная причина обрушения в ходе работ по бетонированию заключалась в неправильном расчете нагрузок на обрешетку. Фактическая ситуация с нагрузкой в ходе бетонирования оказалась сложнее, чем предполагалось (помимо вертикально действовавших нагрузок, были и горизонтальные нагрузки), что вызвало нестабильность составленной в соответствии с проектом обрешетки», - объяснил руководитель строительных работ из компании East Capital Real Estate Ааре Хоммик.