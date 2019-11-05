Президент Банка Эстонии: в следующем году экономический рост еврозоны может ускориться

По словам президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, в следующем году экономический рост в еврозоне может быть несколько быстрее по сравнению со вторым полугодием этого года.
В третьем квартале этого года ВВП еврозоны вырос в годовом сравнении на 1,1 процента, в ЕС в целом он вырос на 1,4 процента, сообщила на прошлой неделе служба Eurostat.
«В третьем квартале рост ВВП был тем же, что и во втором квартале, что, с одной стороны, соответствует ожиданиям, но, с другой, возможно, даже лучше того, на что рассчитывал Европейский центробанк. По прогнозам, во второй половине этого года показатели в еврозоне в целом были бы достаточно слабыми», - отметил Мюллер на пресс-конференции во вторник и добавил, что, по прогнозу ЕЦБ, в следующем году рост должен немного ускориться.
Комментируя показатели чувства уверенности в еврозоне, президент центробанка отметил, что в промышленном секторе чувство уверенности уже некоторое время остается негативным, но теперь оно начало снижаться и в секторе обслуживания, и у потребителей. В то же время, отметил он, в целом внутренняя экономика еврозоны остается сильной.