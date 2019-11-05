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Xiaomi представила конкурента Apple Watch, но в три раза дешевле

A Xiaomi company's logo is pictured during a presentation to celebrate the entry of the company into the Mexican market, in Mexico City, Mexico, May 9, 2017. REUTERS/Edgard Garrido

ФОТО: EDGARD GARRIDO/REUTERS

Китайский гигант Xiaomi показал свои первые умные часы, которые, по словам представителей компании, являются миниатюрным смартфоном на запястье.

Известно, что часы базируются на Qualcomm Snapdragon Wear 3100, работая при этом на фирменной операционной системе MIUI for Watch, пише Ferra. Устройство наделили NFC, а также большим ассортиментом приложений из коробки, к примеру, пользователям будет доступен плеер, который позволит прослушивать музыку без участия смартфона. Более того, новые часы не нуждаются в использовании смартфона и при ведении голосовых звонков.

Что касается стоимости новинки, то можно признать, что утечки, которые были известны ранее, оказались правдивыми. Так, Xiaomi Mi Watch доступны по цене 185 долларов (170 евро). Известно, что компания подготовила и особенную версию Xiaomi Watch Privilege Edition, которая отличается сапфировым стеклом, корпус и ремешок которой выполнен из нержавеющей стали.

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