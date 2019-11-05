Угроза жизни: полиция разыскивает 28-летнего мужчину

Вчера, 4 ноября, обеспокоенные родственники сообщили в центр тревоги об исчезновении Таави. Последний раз его видели около 13:30 на улице Суур-Куке в Пярну, где проживает его родственник. По данным полиции, в тот же день вечером молодой мужчина находился в своей квартире на улице Рыугу в Пярну.

Его дальнейшие передвижения неизвестны. Жизнь и здоровье Таави могут быть в опасности. Полиция пообщалась с его близкими и проверила несколько адресов в Пярну, но безрезультатно.

Пропавший Таави. ФОТО: PPA

Приметы пропавшего: рост около 197 см, стройное телосложение и округлое лицо. У него может быть щетинистый подбородок, лысое темя. Глаза зеленые, на шее два продолговатых шрама.

Таави мог быть одет в черную кофту с длинными рукавами и белой надписью, черный пиджак, черную шерстяную шапку и черные туфли. При ходьбе он немного отклоняется вперед. Шаги широкие, руками не размахивает.