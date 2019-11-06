Как создать интерьер, который не выйдет из моды: пять идей

Для многих собственников дом или квартира — это инвестиция. Необязательно в экономическом плане: это инвестиции в свое состояние, в самоощущение. Дом — это больше, чем жилье, это пространство для жизни и отдыха, комфорта, источник моральных сил. И, естественно, мы хотим вложиться в это пространство один раз, а потом только поддерживать уют и красоту.

1. Натуральные материалы будут актуальны всегда

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Дерево и камень — вечные ценности. Хороший массив доски на полу, мрамор на стенах в санузле, покраска в отделке интерьеров не теряют вида долгие годы. Если бюджет не позволяет использовать первоклассный мрамор, его можно заменить на более дешевый материал — например, на керамогранит с имитацией камня. А вместо массивной доски — использовать инженерную.

2. Делайте ставку на культовые вещи

Оригинал культового кресла. ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Существуют базовые, но одновременно с этим вечно актуальные вещи — как в гардеробе, так и в интерьере. Например, черное платье от Коко Шанель.

Реплика кресла. ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

В мире интерьерного дизайна есть свои иконы: например, одно из самых узнаваемых кресел в мире — Eames Lounge Chair, созданное американскими дизайнерами-модернистами Чарльзом и Рэем Имзами еще в 1956 году. Отлично смотрится в интерьере и сегодня.

Мнение профи: далеко не каждый готов отдать за кресло, хоть и культовое, от четырех до семи тысяч евро (а именно во столько Vitra оценивает звездную парочку Lounge Chair + Ottoman). Да, есть китайские реплики, но будьте готовы к тому, что модель сложно технически повторить.

3. Предметы искусства — вне времени

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Интерьер не требует большого количества живописи, фоторабот, но с ними обстановка становится завершенной. Само пространство лучше сделать более нейтральным. Ведь яркие детали, орнаменты, принты и дикие цвета интерьеров хороши только для сбора лайков в соцсетях и уместны, скорее, на выставочных стендах, чем в жилых интерьерах.

4. Пусть будет немного золота

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Золотые элементы отлично смотрятся в интерьере. Витальность солнечно-золотистого цвета незаменима для создания интерьеров, которые ассоциируются с радостью, жизнью и гармонией. Имейте в виду, что в интерьерах золотистых оттенков мы тоже выглядим более привлекательными и посвежевшими.

5. Ставка на белый цвет

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

В старинных музеях и новейших современных зданиях интерьеры не случайно выкрашены в белый цвет — это лучший фон для предметов декора и произведений искусства. Например, мастерские модного дома Pucci, расположенные в особняках, принадлежащих этой знаменитой фамилии многие века, выкрашены в белый. Используйте белый у себя дома и не прогадаете.