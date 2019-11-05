Большой обзор разоблачил разницу цен в Хельсинки и Таллинне

В рамках исследования Институт конъюнктуры сравнил цены в интернет-магазинах финских Soome K-Citymarketi, K-Supermarketi и S-Marketi (Prisma) и эстонских Selveri, Prisma и Maxima. Цены на лекарства и услуги сравнивали в соответствующих э-средах двух стран. Рассматривались цены в период 16-17 сентября.

Среди рассмотренных продуктов питания в Хельсинки куриное филе было дороже, чем в Таллинне на 108%, филе лосося на 79%, йогурт без вкусовых добавок на 61%, 200-граммовая пачка масла на 39%, куриные яйца (10 штук) на 35%, стейк из внешнего филе телятины на 30%, йогурт на 22% и сыр Edem на 21%. Из неалкогольных напитков Coca-Cola (0,5 л) в Хельсинки стоила на 145%, а питьевая вода Evian (0,5 л) на 116% дороже, чем в Таллинне.

И сравнение цен на алкогольные напитки показало, что в сентябре их можно было купить в Таллинне намного дешевле. Например, пиво Carlsberg (0,5 л) в Хельсинки было на 94% дороже, Heineken (0,33 л, безалкогольное) на 63%, а Coq premium (0,5 л) на 47%, чем в эстонской столице. Из крепких напитков водка Viru Valge (0,7 л) была в Хельсинки на 63%, водка Finlandia (0,5 l) 51%, а водка Absolut (0,7 л) на 24% дороже, чем в Таллинне.

1 июля 2019 года Эстония снизила акцизы на алкоголь и, по сравнению с аналогичным обзором цен института, проведенным в июне, цены на некоторые алкогольные напитки в Таллинне снизились. Так, например, в июне A Le Coq premium (0,5 л) стоило в Таллинне в июне 1,42 евро, а в сентябре – 1,36 евро, водка Finlandia (0,5 л) стоила в июне 13,32 евро, а в сентябре – 11,92 евро, водка Viru Valge (0,7 л) в июне стоила 13,49 евро, а в сентябре – 12,99 евро. Однако снижение цен оказалось меньше, чем предполагало снижение акциза.

Более дешевыми в Таллинне оказались также овощи и фрукты. За морковь в Хельсинки нужно было заплатить на 156%, за развесной картофель на 44% и за бананы на 41% больше, чем в Таллинне. Из хлебобулочных изделий: белый хлеб (500 г) стоил в Хельсинки на 100%, а ржаной хлеб – на 34% дороже.

Двухместный стандартный номер с завтраком в Хельсинки стоил на 33% дороже, чем в Таллинне, в точках общепита за пасту Bolognese нужно было заплатить на 75% больше, а мужская стрижка стоила на 86% дороже, чем в Таллинне. Услуги стоматологов в Хельсинки были на 131-195% дороже, в то время как плата за визит к зубному врачу оказалась у северного соседа на 7% дешевле.

За билет в общественном транспорте в Хельсинки нужно было заплатить в два раза больше, чем в Таллинне, – соответственно четыре и два евро - за километр поездки на такси на 77% больше (соответственно 0,79 евро в Таллинне и 1,4 евро за километр в Хельсинки), а разовый билет в зоопарк в Таллинне стоил восемь евро, а в Хельсинки – 14 евро, что на 75% дороже. В то же время, в Хельсинки подгузники Pampers стоили на 30%, витамины Minisun Defence (C+D3) на 21% и таблетки Ibumax на 2% дешевле.

На более низкий уровень цен в Эстонии по сравнению с Финляндией указывают и данные Евростата, согласно которым в 2018 году цены в Эстонии были в среднем на 42,4 процентных пункта ниже уровня цен в Финляндии. По сравнению со средними показателями Европейского союза ценны в Финляндии были на 22,5 процентных пункта выше, а в Эстонии – на 19,9 процентных пункта ниже. Самые высокие средние цены по ЕС были зафиксированы в Дании (+37,9 процентных пункта), а самые низкие – в Больгарии (-49,4 процентных пункта).

Учитывая более высокие доходы жителей Финляндии (а в связи с этим и более высокие расходы на рабочую силу), высокие цены – это естественный показатель, но особенно выгодно жителям Северных стран делать покупки в Эстонии.