Вт, 5.11.2019
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Что происходит? Продажи Fiat в Эстонии выросли почти на 7000 процентов

CityBee autorendi esitlus

ФОТО: Mihkel Maripuu

Согласно статистике эстонских предприятий по продаже автомобилей, в октябре продажи автомобилей марки Fiat выросли на 6800 процентов.

Скорее всего, причиной данного обстоятельства стал приход в Эстонию услуги каршеринга, предлагаемого компанией Citybee, пишет Postimees.

Если в октябре 2018 года было продано лишь два автомобиля Fiat, то в октябре этого года на учет были поставлены 138 машин этой марки. Так, расширившее свою деятельность в Эстонии предприятие Citybee закупило для предоставления услуги каршеринга автомобили Fiat 500. Именно эта модель возглавила рейтинг самых продаваемых в прошлом месяце машин. В октябре было продано 138 новых Fiat 500. Второе и третье места заняли Toyota RAV4 (133) и Škoda Octavia (108). Если говорить об общих показателях, то марка Fiat расположилась лишь на шестом месте, уступив Toyota, Škoda, Volkswagen, Renault и Kia.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в октябре
        TOYOTA 316
        ŠKODA 313
        VOLKSWAGEN 187
        RENAULT 168
        KIA 154
        FIAT 138
        PEUGEOT 104
        CITROEN 95
        OPEL 59
        DACIA 56

Всего в октябре было продано 2057 новых автомобилей, что на 19,7 процента более, чем годом ранее.

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