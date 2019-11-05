Что происходит? Продажи Fiat в Эстонии выросли почти на 7000 процентов

Согласно статистике эстонских предприятий по продаже автомобилей, в октябре продажи автомобилей марки Fiat выросли на 6800 процентов.
Скорее всего, причиной данного обстоятельства стал приход в Эстонию услуги каршеринга, предлагаемого компанией Citybee, пишет Postimees.
Если в октябре 2018 года было продано лишь два автомобиля Fiat, то в октябре этого года на учет были поставлены 138 машин этой марки. Так, расширившее свою деятельность в Эстонии предприятие Citybee закупило для предоставления услуги каршеринга автомобили Fiat 500. Именно эта модель возглавила рейтинг самых продаваемых в прошлом месяце машин. В октябре было продано 138 новых Fiat 500. Второе и третье места заняли Toyota RAV4 (133) и Škoda Octavia (108). Если говорить об общих показателях, то марка Fiat расположилась лишь на шестом месте, уступив Toyota, Škoda, Volkswagen, Renault и Kia.
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в октябре
TOYOTA 316
ŠKODA 313
VOLKSWAGEN 187
RENAULT 168
KIA 154
FIAT 138
PEUGEOT 104
CITROEN 95
OPEL 59
DACIA 56
Всего в октябре было продано 2057 новых автомобилей, что на 19,7 процента более, чем годом ранее.