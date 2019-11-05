Проспект Кангеласте в Нарве в нескольких местах станет более узким

По сообщению Департамента городского хозяйства Нарвы, на Кангеласте осуществляется реконструкция четырех пешеходных переходов с целью создания более безопасных условий для пешеходов. Реконструкция включает в себя понижение переходов почти до уровня проезжей части, строительство островков безопасности, строительство освещения, установку мигающих знаков (на двух переходах) и другие работы – каждый переход будет оборудован по-своему.

Рассказать о проекте подробнее в департаменте отказались. Старший специалист по коммунальным вопросам Римма Алексеева сказала, что обнародована вся необходимая информация.

В Фейсбуке несколько горожан сразу после начала работ выразили возмущение тем, что одна из главных магистралей города сужается с двух полос до одной. Дело в том, что у дома номер 4 появится выступ тротуара на проезжую часть. Строители уже начали укладку новых бордюрных камней, и одна из двух полос движения оказалась почти полностью перекрытой.

Из строительного проекта видно, что проезжая часть действительно станет заметно более узкой, но сохранятся по две полосы для движения автомобилей в каждую сторону. Водителям, очевидно, придется снижать скорость перед пешеходным переходом в том числе из-за тесноты на проезжей части.

На другой стороне улицы, около магазина “1000 мелочей” тротуар также будет выступать на проезжую часть, из-за чего выезжать с парковки магазина придется под прямым углом. Карман для автобусной остановки станет меньше. Как сообщала старший специалист по благоустройству Вера Михайлова, автобусная остановка переедет на 20 метров вперед.

Поворот с Кангеласте на улицу Раквере также станет гораздо более крутым, водители вынуждены будут двигаться медленнее перед пешеходным переходом на ул. Раквере.

Такое же решение будет использовано на выезде на проспект Кангеласте от дома номер 15 - поворот станет более резким.

Полоса для поворота с проспекта к торговому центру Prisma будет отделена островком безопасности от полос для движения прямо, сам поворот станет немного более резким. Старый островок безопасности, который существует на этом участке посреди проспекта, станет шире. Из-за этих изменений все автомобильные полосы на данном участке станут значительно уже, и водителям придется снижать скорость.