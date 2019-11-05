Галерея: центр Таллинна украсит еще один небоскреб

Завтра, 6 ноября, Таллиннская городская управа приступит к новой детальной планировке недвижимости по адресу Маакри, 23а, где сейчас находится офис Postimees, а также к стратегической оценке влияния на экологию.
Согласно первоначальным планам, на месте той части здания по адресу Маакри, 23а, которая будет снесена, можно построить 27-этажный небоскреб. Fausto Capital планирует открыть там к началу 2021 года четырехзвездочный отель, Postimees Grupp переедет из здания в конце этого года.
В сентябре член правления Fausto Capital Кеннет Карпов говорил ERR, что ведутся переговоры с несколькими гостиничными сетями, которые хотят переехать в это здание.