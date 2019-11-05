США направили в Средиземное море подлодку для слежения за действиями ВМФ России

"Мы следим за ними очень, очень внимательно... Мы следим за ними каждый день", - сказал он.

"Мы направили подводную лодку непосредственно в восточную часть Средиземноморья, чтобы компенсировать наращивание российских сил в Сирии", - добавил контр-адмирал.

По его словам, русские очень активны - и американцы активны с ними.

Со своей стороны, капитан подлодки Сет Бертон сказал, что одна из восьми торпед подлодки всегда находится в торпедном аппарате, готовой к выстрелу. "Как капитан, ты всегда должен быть готов", - отметил он.

USS Florida оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк"), имеющими дальность действия 1,6 тыс. км. Она является одной из четырех американских субмарин класса Ohio ("Огайо"), которые были переоборудованы из стратегических атомных ракетных подлодок для несения крылатых ракет. На подлодке также размещается отряд морского спецназа. Для его высадки на подлодке имеется специальный подводный аппарат.

По имеющимся данным, подлодка USS Florida вышла на очередное патрулирование в акваторию Восточного Средиземноморья после пополнения запасов на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит.

Как сообщалось, в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.