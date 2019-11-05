Картина дня: задержание наркопреступников, сравнение цен в Эстонии и Финляндии и инцидент в автобусе

Полиция выявила гигантскую сеть по продаже наркотиков среди молодых людей, задержаны восемь человек

Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали восемь человек, в том числе одного несовершеннолетнего, которых подозревают в продаже наркотических веществ в закрытой группе в мессенджере Telegram. Читать далее...

Лихой маневр водителя автобуса перевернул жизнь пассажирки с ног на голову

Живущая в тартуском районе Аннелийнн Эне Кюннап в четверть восьмого утра последней субботы октября вошла на остановке «Гимназия Аннелинна» в автобус номер 2, чтобы отправиться в центр города. Из-за чрезмерно лихого стиля вождения водителя автобуса поездка закончилась для нее настолько серьезной травмой головы, что теперь ей очень долго придется находиться вне работы и учебы в университете. Читать далее...

Взорвавшаяся под ногами солдата-срочника граната отправила офицера на скамью подсудимых

Отвечавшему за безопасность на минном поле действующему военнослужащему грозит тюремное заключение, поскольку, по мнению стороны обвинения, его халатность привела к тому, что под ногами солдата-срочника взорвалась граната. Офицер своей вины не признает. Читать далее...

Большой обзор разоблачил разницу цен в Хельсинки и Таллинне

Сентябрьское сравнение цен в Эстонии и Финляндии Эстонского института конъюнктуры показало, что цены на товары и услуги в Таллинне в целом значительно ниже, чем в Хельсинки, и Эстония является для туристов страной с выгодными ценами страной. Разница цен в пользу Таллинна особенно ощущается в ценах на услуги. Читать далее...

«Недружественные демарши»: в МИД РФ удивились запрету Эстонии пропустить российские корабль и самолет

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Таллинна не пропустить в территориальные воды Эстонии российское судно «Академик Примаков». Читать далее...

Бомбист с улицы Паэ признан неизлечимо больным: суд рассмотрит возможность УДО

Экспертиза признала Мярта Рингмаа, приговоренного к 15 годам лишения свободы за подготовку двух не произошедших взрывов в 2001 и 2003 году в Таллинне и известного как бомбиста с улицы Паэ, неизлечимо больным, в связи с чем в конце месяца суд рассмотрит вопрос о его досрочном освобождении. Читать далее...

Министр: не каждое столкновение в семье, способное перерасти в физическое, является насилием

Вчера министр по делам народонаселения Рийна Сольман («Отечество») пришла поговорить о семейной политике с женщинами, находящимися на последних месяцах беременности. В числе прочего Сольман сообщила находящимся в Пельгулиннаском роддоме и женской консультации матерям радостную новость о том, что уже на этой неделе должна быть решена проблема тех, кто рожает в конце года. Читать далее...

Справедливость восторжествовала: рожающие в конце года не будут переплачивать государству

Министр финансов Мартин Хельме заявил, что уходящие в конце года в декрет женщины и попадающие под сокращение в дальнейшем смогут получить возможность отложить часть компенсации для налогообложения на следующий год, чтобы использовать свой не облагаемый налогом доход на прежнем уровне. Вернуть свои деньги смогут и женщины, родившие в конце 2018 года, поскольку изменения вступят в силу задним числом. Читать далее...

В адвокатских бюро Эстонии все чаще стали проводить обыски: под угрозой и адвокаты, и клиенты

Эстонская адвокатура выражает беспокойство в связи со всеми случаями обысков в адвокатских бюро, поскольку угроза для существующей в интересах клиентов адвокатской тайны — крайне серьезная проблема. Читать далее...

На свалке мусорного короля Ида-Вирумаа царит настоящий бардак