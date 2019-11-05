Видео: в Нью-Йорке черный кот прервал матч по американскому футболу

Матч регулярного чемпионата НФЛ по американскому футболу между "Нью-Йорк Джайантс" и "Даллас Ковбойс" был прерван из-за внезапно появившегося на поле кота, передает Р-Спорт.
Инцидент произошел в середине второй четверти при счете 9:3 в пользу команды из Нью-Йорка. Черный кот выбежал на поле во время игровой паузы и начал бегать кругами под крики оживленной публики.
Арбитрам встречи пришлось дождаться момента, пока кот не убежит в подтрибунное помещение, чтобы продолжить игру.
Видео забавного эпизода было опубликовано на официальной странице хозяев поля в Twitter.
"Хэллоуин не закончился", - говорится в подписи к видео.
Встреча завершилась победой "Далласа" со счетом 37:18.
Halloween isn't over yet 😹 pic.twitter.com/XhLDP3NgJO— New York Giants (@Giants) November 5, 2019