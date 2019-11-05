Вт, 5.11.2019
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  • Видео: в Нью-Йорке черный кот прервал матч по американскому футболу

Видео: в Нью-Йорке черный кот прервал матч по американскому футболу

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ФОТО: PAUL ELLIS / AFP

Матч регулярного чемпионата НФЛ по американскому футболу между "Нью-Йорк Джайантс" и "Даллас Ковбойс" был прерван из-за внезапно появившегося на поле кота, передает Р-Спорт.

Инцидент произошел в середине второй четверти при счете 9:3 в пользу  команды из Нью-Йорка. Черный кот выбежал на поле во время игровой паузы и начал бегать кругами под крики оживленной публики.

Арбитрам встречи пришлось дождаться момента, пока кот не убежит в подтрибунное помещение, чтобы продолжить игру.

Видео забавного эпизода было опубликовано на официальной странице хозяев поля в Twitter.

"Хэллоуин не закончился", - говорится в подписи к видео.

Встреча завершилась победой "Далласа" со счетом 37:18.

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