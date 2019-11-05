Вт, 5.11.2019
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Изменится маршрут одного из столичных автобусов

Общественный транспорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

В связи с перекрытием проезда по улице Тяхесаю для сооружения теплотрасс с начала рабочего дня 11 ноября и до конца рабочего дня 17 ноября автобусы линии 51 пойдут в объезд, передает Раэпресс.

В сторону "Прийсле" он будет проходить по виадуку Варраку, улицам Лаагна и Мустакиви без остановок "Лендтяхе" и "Тяхесаю", но  с остановкой "Таэвакиви" на улице Лаагна.

В сторону центра "Виру" автобус пойдет по улице Тяхесаю, соединению улицы Тяхесаю и Лаагна (левый поворот после дома 8 по улице Тяхесаю) с временной остановкой "Лендтяхе" рядом с участком № 7 по улице Тяхесаю.

Объезд может привести к отклонениям от расписания.  Пассажирам приносятся извинения за возможные неудобства.

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