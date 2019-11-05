Изменится маршрут одного из столичных автобусов

В сторону "Прийсле" он будет проходить по виадуку Варраку, улицам Лаагна и Мустакиви без остановок "Лендтяхе" и "Тяхесаю", но с остановкой "Таэвакиви" на улице Лаагна.

В сторону центра "Виру" автобус пойдет по улице Тяхесаю, соединению улицы Тяхесаю и Лаагна (левый поворот после дома 8 по улице Тяхесаю) с временной остановкой "Лендтяхе" рядом с участком № 7 по улице Тяхесаю.