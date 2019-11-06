Ср, 6.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт

Налетай: в Таллинне ждет покупателя элегантная квартира

ФОТО: KV.EE

В Старом городе продается квартира с модным дизайнерским интерьером. Интерьер стильный и очень современный, несмотря на то, что объект находится в доме Энгельгардта - здании, построенном в стиле нео-ренессанс, передает Postimees.

Четырехкомнатная квартира площадью 153,4 квадратных метров находится на улице Лай.

ФОТО: KV.EE

Авторы этого потрясающего дизайна - архитекторы студии Kuupdisain. Объявление о продаже обещает, что и планировка, и ремонт, и дизайн соответствуют самым высоким стандартам. 

ФОТО: KV.EE

Квартира располагается на двух ярусах, а вход в нее - с третьего этажа дома. Главный акцент в интерьере - роскошная деревянная, с любовью отреставрированная лестница. Также привлекают внимание вертикальные и горизонтальные потолочные балки и эффектные стеклянные стены на верхнем этаже квартиры. 

ФОТО: KV.EE

Из окон открывается приятный вид на тихий  внутренний дворик площадью 900 м2, оформленный в романтическом стиле. Во двор два входа. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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