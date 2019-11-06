Налетай: в Таллинне ждет покупателя элегантная квартира

Четырехкомнатная квартира площадью 153,4 квадратных метров находится на улице Лай.

ФОТО: KV.EE

Авторы этого потрясающего дизайна - архитекторы студии Kuupdisain. Объявление о продаже обещает, что и планировка, и ремонт, и дизайн соответствуют самым высоким стандартам.

ФОТО: KV.EE

Квартира располагается на двух ярусах, а вход в нее - с третьего этажа дома. Главный акцент в интерьере - роскошная деревянная, с любовью отреставрированная лестница. Также привлекают внимание вертикальные и горизонтальные потолочные балки и эффектные стеклянные стены на верхнем этаже квартиры.

ФОТО: KV.EE

Из окон открывается приятный вид на тихий внутренний дворик площадью 900 м2, оформленный в романтическом стиле. Во двор два входа.

ФОТО: KV.EE