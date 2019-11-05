Кушила Стейн на надувной лодке. ФОТО: Hellenic Coast Guard/via REUTERS

Туристка, дрейфовавшая двое суток в Эгейском море, выжила благодаря небольшому запасу леденцов. Кушилу Стейн из Новой Зеландии спасли в воскресенье.

Она провела 37 часов на надувной лодке, на которой ее унесло течением. У нее была с собой горстка леденцов, которые помогли ей продержаться до появления спасателей, а чтобы не замерзнуть, Кушила куталась в пластиковые мешки для мусора.

Стейн всю жизнь выходит в море и, понимая, что ее будут искать, надела ярко-красный пластиковый пакет на голову и пыталась дать о себе знать с помощью зеркала.

Береговая охрана Греции обнаружила ее в ста километрах к северу от Крита.

Как ее унесло?

Кушила Стейн помогала британцу по имени Майк перегонять яхту с юга Турции в Афины.

В дороге она решила размяться и, как говорит ее мать, в пятницу отправилась на надувной лодке к острову Фолегандрос. На обратном пути она потеряла одно из весел, и сильный ветер вынес ее в открытое море.

Хозяин яхты, обнаружив, что Кушила не вернулась, сообщил об ее исчезновении греческим властям. Началась операция по спасению, в которой были задействованы шесть судов, вертолет и даже подводный дрон.

Пока Кушила Стейн дрейфовала, она написала большими буквами на борту лодки имя и телефон своей матери в Новой Зеландии, так как опасалась, что не выживет.

Греческая береговая охрана обнаружила ее в воскресенье, после чего ее доставили в больницу в состоянии переохлаждения и обезвоживания.