Галерея: непрерывные дожди в эстонском городе привели к неприятным последствиям

«Первый звонок поступил [во вторник] в 6:30 и примерно в это время пришло первое письмо о наводнениях», - сказал заместитель начальника Выруского отдела городской экономики Ристо Айм.

К полудню городским властям сообщили об 11 случаях наводнения в подвалах, но в Выру, вероятно, было еще много людей, у которых были проблемы из-за избытка воды.

Хотя вода во многих частях Выру в настоящее время портит имущество людей, общий уровень воды еще не является опасно высоким. Столб, измеряющий уровень воды, установленный десяток лет назад у висячего моста Роозисааре на озере Тамула, показывает, что вода находится на высоте около 67 метров над уровнем моря, но опасный для Выру уровень воды в озере составляет 69,7 метра над уровнем моря.